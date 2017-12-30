台网友谎称将炸捷运站 警方展开调查

台湾新北市徐姓男子，昨天在脸书发文指出“跨年夜那天我会在台北车站放置一枚炸弹”，被铁路警察局火速依恐吓公众罪嫌送办，未料今天下午一时许，又有名网友在网络论坛以“ 选一个捷运站炸掉”为题，并在内文写“要炸掉哪一站，个人觉得是民权西路站啦”，发文被备分后，该名网友再度发文道歉，但警方已经展开调查。

据台湾联合报报道，警方指出，目前捷运警、中山、大同和北市刑大科侦组，都已着手展开调查，会先跟批踢踢（网络论坛）调阅该名网友资料，同时也加强站体内外安全，加强巡逻。

该名网友发文指出，如果台北只有北捷可以搭乘，要选一个捷运站炸掉，要炸掉哪一站啊？“个人觉得是民权西路站啦，如果炸掉就直接报废两条。”虽然网友随即删文，但其他人不断备分此文，还有人留言“已线上报案”。

该名网友发现一发不可收拾，又再度回文“我是原po，刚刚发了一篇引起怀疑的文章，在此跟大家道歉，且没任何恶意 ....为自己幼稚行为道歉，搭车返乡太无聊”，还写道“我会接受一切的调查和罚锾，住家也没任何危险物品，请大家放心”。

不过其他网友仍炮轰“不用跟乡民解释，跟警察解释..”、“笑死，跨年在派出所过”和“劝你自己去自首吧”等语，警方也确实在收到情资后，以恐吓公众罪嫌方向调查。

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