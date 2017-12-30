中国国标委发布养老机构服务质量国家标准

中国国家标准委29日发布《养老机构服务质量基本规范》（以下简称《基本规范》）国家标准，健全了养老机构标准体系，为进一步规范养老机构服务质量提供指引。

人民网报道，截至2016年底，中国全国共登记注册养老机构2.9万家，床位378万张，养老机构规模不断扩大，服务形式不断丰富。

此次发布的《基本规范》结合中国养老服务发展现状和趋势，紧扣养老服务的安全底线和基本功能，明确了全国养老机构服务质量的基本要求。

《基本规范》的主要内容如下：

一是基本要求。养老机构提供服务，应符合相关法律法规要求，依法获得相关许可；开展外包服务的，应与有资质的外包服务机构签订协议。

二是服务项目与质量要求。这部分是《基本规范》的核心内容，列出了养老机构9方面的服务项目，包括：出入院服务、生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务、洗涤服务、医疗与护理服务、文化娱乐服务、心理/精神支持服务、安宁服务；明确了养老机构基本服务项目的主要内容与质量要求。

三是管理要求。提出了养老机构服务管理、人力资源管理、环境及设施设备管理、安全管理四方面的基本要求，为养老机构服务质量管理提供支撑和保障。

四是服务评价与改进。阐述了养老机构服务质量的评价方式、评价内容和持续改进要求，为养老机构开展服务质量提升工作提供指导。

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