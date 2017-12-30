中国铁路：12月30日预计发送旅客1060万人次

据中国铁路部门消息，12月29日，全国铁路发送旅客929.9万人次，同比增加130.6万人次，增长16.3%，全国铁路运输平稳有序。其中北京局集团公司发送旅客96.8万人次，同比增加11.1万人次，增长13%；上海局集团公司发送旅客189.9万人次，同比增加25.8万人次，增长15.7%；广州局集团公司发送旅客125万人次，同比增加22.2万人次，增长21.6%。

据人民铁道网报道，12月30日，全国铁路预计发送旅客1060万人次，增开旅客列车182列，其中跨铁路局中长途旅客列车58列，铁路局管内旅客列车124列。

为满足假期旅客出行需求，铁路部门精心制定旅客运输方案，加大运力投放，特别是充分运用好新开通的西安至成都高速铁路、石家庄至济南高速铁路、九江至景德镇至衢州铁路等新线，进一步扩大运输能力，满足旅客元旦假期出行需求。西安局集团公司针对西成高铁客流持续火爆的实际，元旦小长假期间日开行西成高铁53对，平均13分钟一趟，实现公交化开行，方便旅客假日出行；济南局集团公司针对济南、青岛、威海等地前往石家庄、太原的客流持续火爆的实际，增开威海至石家庄等方向旅客列车3列；南昌局集团公司针对九景衢铁路沿线名山庐山、名湖鄱阳湖、名城景德镇、名村婺源的“周边游”“假日游”热潮，根据大数据分析跟踪客流动态，密切对接政府、公交部门加密火车站与景点接驳车辆开行频次，方便旅客出行；沈阳局集团公司增开沈阳至盘锦、长春等方向旅客列车25对；呼和浩特局集团公司对乌兰察布至包头、集宁南至鄂尔多斯间2对动车组列车重联运行；武汉局集团公司增开了武汉至黄山间动车组列车1对；南宁局集团公司增开南宁至玉林间动车组列车2对。

免费试阅14天