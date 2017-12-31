绿营民调指六成人挺修劳基法 蓝营：勿自我安慰

台湾民进党昨天（30日）公布民调，指近六成民众赞成《劳基法》修法，和台湾劳动部民调多数人反对大相径庭。民进党表示，尊重劳动部民调；中国国民党则说，两份民调南辕北辙，执政党不要自我安慰。

据中通社报道，台劳动部前天（29日）公布11月所做民调，显示多数民众反对《劳基法》再修法，近六成反对修“7休1”。民进党昨天则公布自己的民调结果，显示59.7%受访者赞成修法，仅17.9%反对。

民进党立法院党团书记长何欣纯表示，民调问题设计和引导方式都会对结果有所影响。民进党不是以一份民调做为修法或执政依据，要随时看不同民调、数字背后所代表的意涵，来做整体考量，才有意义。此外，也对劳动部的民调表示尊重。

国民党立法院党团总召林德福则说，《劳基法》二修，劳工认为根本没有做更细致的讨论，并质问硬要这样过的民进党，自己做的民调，一般民众会信吗？

他表示，民进党和劳动部民调结果南辕北辙，如果真有那么多民众支持修法，那就继续吧，完全执政要完全负责。

立法院社会福利及卫生环境委员会的国民党籍召委蒋万安表示，劳动部民调显示，多数民众并不支持《劳基法》再修法，劳动部不应急迫、草率强行在1月初进行二、三读。

他表示，希望行政院可以撤回《劳基法》修恶版本；台湾的经济发展，绝不是建立在劳工朋友过劳之上。

亲民党立法院党团总召李鸿钧说，民调种类很多，要看由什么机构做的和问答方式等，才有办法判断。

据报道，台劳动部民调在11月进行，采用电话抽样，回收有效样本3135份，信赖水准95%下，抽样误差正负1.75个百分点以内。

民进党的民调则于12月25日至26日执行，共完成834份，访问对象为20岁以上具有投票权公民，在95%的信心水准下，抽样误差约为正负3.4%。

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