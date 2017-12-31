重庆市长张国清任天津市委副书记

据《天津日报》今天（31日）报道，中共中央批准，张国清任天津市委委员、常委、副书记。
据公开资料显示，张国清生于1964年8月，河南罗山人，研究生，经济学博士，研究员级高级工程师，1985年9月参加工作，1984年7月加入中共。
张国清公开简历如下：
1981年9月 长春光学精密机械学院电子工程系光学电子技术专业学习
1985年9月 华东工学院管理工程系工业外贸专业学习
1987年7月 中国北方工业公司成套项目处、中东地区处项目经理、地区经理
1989年10月 中国北方工业公司驻德黑兰代表处总代表助理
1993年2月 中国北方工业公司中东地区处副处长、处长
1995年10月 中国北方工业公司国际贸易一部副总经理
1996年7月 中国北方工业公司副总裁兼中国万宝工程公司总经理（其间：1997年3月-1997月7月中央党校地厅级干部进修班学习）
1998年7月 中国北方工业公司副总裁
1998年12月 中国北方工业公司党委书记、副总裁
1999年6月 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼中国北方工业公司党委书记、副总裁（其间：2000年3月-2004年6月清华大学经济管理学院数量经济学专业在职研究生学习，获经济学博士学位；2001年9月-2001年11月美国哈佛大学商学院高级管理培训班学习）
2004年4月 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼中国北方工业公司总裁
2006年11月 中国兵器工业集团公司副总经理、党组副书记兼中国北方工业公司总裁
2007年6月 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理兼中国北方工业公司总裁
2007年12月 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理兼中国北方工业公司副董事长
2008年10月 中国兵器工业集团公司总经理、党组副书记兼中国北方工业公司董事长
2013年4月 重庆市委副书记，市委党校校长
2016年12月 重庆市委副书记，市政府副市长、代市长、党组书记，市委党校校长
2017年1月 重庆市委副书记，市政府市长、党组书记，市委党校校长
2017年4月 重庆市委副书记，市政府市长、党组书记
十七届中央候补委员，十八届中央委员，十二届全国人大代表，十九届中央委员。
请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息