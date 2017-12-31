吉林省长刘国中任陕西省委副书记

电动车共享服务已在本地推出，你会使用它吗？(2017年12月15日开始投票)

Choices 会，毕竟车子太昂贵，拥车开销也大 不会，还是会开私家车，因为车子是身份象征 看情况，不急的时候才使用 不知道，服务刚推出，先做观察 会，毕竟车子太昂贵，拥车开销也大 12.48% (411 votes) 不会，还是会开私家车，因为车子是身份象征 55.5% (1827 votes) 看情况，不急的时候才使用 6.96% (229 votes) 不知道，服务刚推出，先做观察 25.06% (825 votes) Total votes: 3292