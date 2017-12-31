吉林省长刘国中任陕西省委副书记

据《陕西日报》今天（31日）报道，中共中央日前决定，刘国中任陕西省委委员、常委、副书记。
据公开资料显示，刘国中生于1962年7月，黑龙江望奎人，研究生学历，工学硕士学位。1982年8月参加工作，1986年11月加入中共。
刘国中公开简历如下：
1978月10月 华东工程学院炮弹系触发引信设计与制造专业学生
1982月8月 黑龙江省哈尔滨建成机械厂干部
1985月9月 哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业硕士研究生
1988月9月 哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业学习
1990月6月 黑龙江省经委综合规划处干部
1993月1月 黑龙江省政府办公厅一处干部
1996月6月 黑龙江省政府办公厅一处副处长
1998月12月 黑龙江省政府办公厅一处处长
2000月6月 黑龙江省政府研究室副主任
2003月6月 黑龙江省政府研究室主任
2004月10月 黑龙江省鹤岗市委书记
2007月4月 黑龙江省委常委、秘书长
2011月9月 黑龙江省委常委、副省长
2013月10月 中华全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记,中央社会治安综合治理委员会委员（2014年6月），国务院扶贫开发领导小组成员（2015年11月）
2016月2月 四川省委副书记，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员
2016月12月 吉林省委副书记，副省长、代省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员
2017月1月 吉林省委副书记、省长，中央社会治安综合治理委员会委员，国务院扶贫开发领导小组成员
第十九届中央委员。
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