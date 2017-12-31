各方大打“赖清德牌” 绿营台南市长初选“六抢一”

民进党台南市长初选“六抢一”，随着民调时间接近，竞争趋白热化。从台南市长转任台湾行政院长的赖清德，在台南仍拥有左右选情的能力，各方人马大打“赖清德牌”；赖清德选择支持的对象，将是选将出线关键。

据中通社昨天（30日）报道，民进党市长初选六位选将中，除了王定宇、李俊毅两人外，其余四人皆强打“赖清德牌”，与赖清德合照的大型广告看板挂上街头。此外，也多次在赖清德到台南视察时，如影随形，抢占同台露脸机会。

在各方争相呼喊接棒赖清德的同时，尽管赖清德本人尚未松口，但从赖的政坛子弟兵全面进入黄伟哲阵营来观察，态势逐渐明朗。各方参选人马台面上假装无视，私下也无可奈何。

颜纯左、陈亭妃阵营各自强调，赖清德当年竞选时许多重要幕僚与后援会长，都仍在自己的后援会担心核心干部。但明眼人一看便知，王永顺、蔡顺天与黄先柱这三个核心大咖幕僚，几乎是赖清德支持人选的风向球。

黄伟哲阵营昨天迎来赖德清当年市长竞选三位核心大将担任幕僚，加上七位亲赖系台南市议员站台，以及转任台湾劳委会政次后辞官返乡的前台南市议员郭国文担任发言人，有了“赖家军”带枪投靠，黄伟哲这支“正黄旗”越走越稳。

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