“十八岁照”刷屏中国网民社交平台 引集体怀旧风

最后一批“90后”（生于1999年12月31日）今天（31日）即将度过他们的18岁生日，这意味着“90后”一代已全部成年，集体告别了少年时代。在2018新年即将来临之际，中国网民的微信朋友圈、微博等社交平台已然被各种富有年代感的“十八岁照”刷屏，大家纷纷通过晒图形式追忆自己的青春。

据中新社昨天（30日）报道，随着中国移动互联网近年来不断发展，微博、微信等网络社交平台逐渐成为民众日常生活的重要组成部分。民众通过手机社交软件来抒发情感、自我调侃或与友互动已成常态。

据报道，江西南昌“80后”邓莉昨天在微信朋友圈晒出自己18岁时的照片并配上一段文字，“那一年我18岁，已经是很多年前了，躺在床上怀念我逝去的青春。”，引来好友纷纷“点赞”。

此外，不少江西人昨天也在朋友圈上传自己的“十八岁照”并和现在的照片做对比。他们还配上“我刚好18岁，要趁着年轻做自己想做的，别辜负了青春”“18岁，愿大家出走半生，归来仍是少年”等文字。

在南昌工作了七八年的邓莉指出，感觉自己的青春才刚开始，不知不觉就被贴上“中年人”的标签；“晒18岁的照片，就是感叹韶光易逝，借这个机会怀念一下自己的青春。”

与邓莉一样，在江西从事程序员工作的谭超也晒出了一张自己青涩的18岁照片。但在他看来，“年龄只是个数字，又何必太在意，每个年龄段活得精彩就够了”。

据报道，不仅是江西人，在中国社交平台新浪微博上，“十八岁照片”的相关话题十分热门，各种关键词登上热搜榜单，达到了数百万的阅读热度。“最后一批90后即将全部成年”话题更是登顶榜首，超过1300万阅读。

专家认为，时下刮起的“十八岁照”怀旧风，某种意义上也是一种减压方式，满足了一部分人的心理诉求。

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