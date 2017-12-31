陆客访台今年截至11月减少80万人

台湾内政部昨天（30日）公布最新统计资料指出，今年1到11月入出境人数4817万人次，较去年同期增加4.1%。访台旅客以中国大陆248.5万人次，占25.81%最多。与去年同期相比，大陆访台旅客少80万人，减少24.51%。

据中通社报道，根据统计，今年1到11月入境台湾人数计2408.2万人次，出境人数2409.6万人次，入、出境者都以有户籍台湾民众占近六成最多，外国人占24%居次，大陆民众及港澳居民合占16%。与去年同期比较，除大陆民众外，各身份别人数均增加，以外地人增幅14%最多。

访台旅客方面，本期入境人数计962.7万人次，以大陆248.5万人次占25.81%最多；日本171.1万人次占17.78%次之，港澳151.5万人次占15.74%居第三。去年同期入境965.3万人次，大陆329.1万人次，今年较去年减少80.7万人，减幅24.51%。

出境方面，统计分析，台湾民众（不含无户籍居民）出境首站抵达地，日本占29.63%最多，抵达大陆者占25.04%次之，抵达香港者占11.25%居第三。与去年同期比较，以首站抵达日本者增加28.5万人次最多，抵达大陆者增加22.8万人次居次，抵达香港者则大幅减少12.4万人次。

免费试阅14天