陈德铭新年贺词强调海协会“信念不变、诚意不减、功能不弱、努力不懈”

中国大陆海峡两岸关系协会会长陈德铭在2018年第一期《两岸关系》杂志发表的新年贺词中表示，未来不管台湾政局如何演进，台海情势如何变幻，海协会仍将信念不变、诚意不减、功能不弱、努力不懈，恪尽职守，服务人民。

据中新社今天（31日）报道，陈德铭在上述题为“砥砺奋进 共济世业”的新年贺词中，代表海协会向台湾民众致以节日的问候和新春的祝福。

陈德铭回顾2017年时指出，因台当局拒不承认“九二共识”，不认同两岸同属“一个中国”，两岸关系和平发展遭遇波折，交流合作氛围深受影响。但大陆方面“守‘一个中国’原则之正，展增进同胞福祉之忱，尽维护台海稳定之力”，推动两岸关系取得新进展。

陈德铭说，中共总书记习近平在十九大报告中阐述了一系列推进两岸关系发展的新理念新主张新要求，提出了新时期对台工作的指导思想、目标任务、原则方针和主要措施，指明了今后两岸关系发展的方向。

他认为，两岸关系和台湾内政局未来还面临很多变数，但如果站在历史巅峰，瞻高视远，大的趋势是清晰的，总的前途是笃定的。

陈德铭也表示，陆方完全有信心、有能力因应两岸关系发展进程中的诸多风险，维护两岸关系和平发展的正确方向，在实现民族复兴的历史进程中推进国家统一进程。

此外，他指出，过去一年，因“九二共识”的政治基础遭到破坏，两会协商联系机制暂时中断。不过，海协会各项工作并没有“踯躅不前、蹉跎无为”。

陈德铭表示，在中央台办、国务院台办领导下，海协会始终围绕对台工作中心任务，坚定维护“一个中国”原则和“九二共识”，坚定秉持“两岸一家亲”理念，积极推进两岸民间各领域交流合作，推动各项工作取得积极进展。

陈德铭说，“我们深感台湾同胞对两岸关系发展的热情、期盼与希冀，促进两岸同胞共同维护台海和平、谋求合作发展、携手打造美丽家园、共同致力实现中华民族伟大复兴，是海协会全体同仁努力工作的方向和目标。”

此外，未来不管台湾内政局如何演进，台海情势如何变幻，海协会仍将“信念不变、诚意不减、功能不弱、努力不懈”，恪尽职守，服务人民。

陈德铭强调，他坚信，在两岸同胞共同努力下，两岸关系必将迎来“激浊扬清、曙光重耀”的一天。

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