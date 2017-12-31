张志军：明年“台独”势力干扰破坏两岸关系风险变数增多

中共中央台办、国务院台办主任张志军新年来临之际，在2018年第一期《两岸关系》杂志发表的新年贺词中、展望2018年的两岸关系时指出，台海形势更趋复杂严峻，“台独”势力干扰破坏两岸关系的风险变数增多。

但张志军也表示，两岸人民维护两岸关系和平发展和台海和平稳定的意志更加坚定。陆方完全有信心、有能力应对挑战、把握方向，推动两岸关系继续克难前行。

据中新社今天（31日）报道，张志军在上述题为“共担民族大义 同写时代新篇”的新年贺词中，代表中台办、国台办向台湾民众致以节日的问候和新年的祝福。

张志军回顾2017年时指出，台海形势复杂严峻。台湾当局拒不接受“九二共识”，阻挠、限制两岸交流，放任纵容“台独”势力推动“去中国化”“渐进台独”，种种倒行逆施遭到两岸同胞坚决反对。

他说，陆方一年来以中共总书记习近平对台工作重要思想为指引，认真贯彻落实中央决策部署，扎实推进各项工作，克难前行，引领两岸关系发展正确方向。

张志军表示，中共十九大“擘画了全面决胜小康社会、全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图”，也为新时代推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程指明了方向。这必将极大地鼓舞和激励广大台湾民众参与到推动两岸关系和平发展、实现中华民族伟大复兴的进程中来。

此外，张志军指出，陆方一年来广泛团结两岸人民，坚持“一个中国”原则和“九二共识”，坚决反对和遏制形形色色的“台独”分裂行径，排除各种干扰和阻挠，努力维护和推动两岸关系和平发展，扎实推进祖国和平统一进程，不断取得新的进展。

他表示，持续扩大深化两岸各领域各界别交流合作。坚持为台湾同胞办好事、做实事。

至于对2018年的展望，张志军指出，台海形势更趋复杂严峻，“台独”势力干扰破坏两岸关系的风险变数增多。但两岸同胞维护两岸关系和平发展和台海和平稳定的意志更加坚定。

他表示，陆方完全有信心、有能力应对挑战、把握方向，推动两岸关系继续克难前行。

张志军指出，陆方新的一年里推动两岸关系和平发展、扎实推进祖国和平统一进程的决心不会改变。坚持“一个中国”原则和“九二共识”的立场不会动摇。坚决反对和遏制各种“台独”分裂行径的态度不会含糊。

此外，深化两岸经济社会融合发展，增进两岸同胞福祉亲情的脚步也不会停顿。

张志军强调，新的一年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是大陆改革开放40年实现更大发展进步之年。

他表示，陆方衷心希望两岸人民坚定信心，携手努力，共同推动两岸关系和平发展、推进两岸和平统一进程。此外，也共同创造属于全体中国人的美好未来，共同书写不负新时代的两岸关系新篇章。

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