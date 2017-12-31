习近平和普京互致新年贺电

中国国家主席习近平今天（31日）和俄罗斯总统普京互致新年贺电。习近平表示，新的一年里，他愿继续同普京携手努力，巩固中俄政治和战略互信，拓展中俄全方位务实合作，推进中俄国际战略协作，共同引领两国关系发展结出新硕果。

据新华社报道，习近平在贺电中代表中国政府和中国人民，向普京和俄罗斯人民致以诚挚的祝贺和良好的祝愿。

习近平回首2017年时表示，中俄全面战略协作伙伴关系在高水平上取得新的重要发展。双方在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接合作取得重要早期收获，两国战略性大项目合作稳中有进，创新、农业、地方合作不断释放新动能。

此外，媒体交流年圆满收官，人文合作蓬勃开展，两国友好的民意基础更加巩固。双方也在国际和地区事务中保持密切有效的协调配合，为维护世界和平稳定作出了重大贡献。

习近平表示，他相信，2018年和2019年将举办的中俄地方合作交流年活动必将全面扩大和深化两国地方交往，使中俄世代友好、共同振兴的理念更加深入人心。

普京则在贺电中向习近平致以新年祝贺，祝全体中国人民幸福安康。

普京表示，在即将过去的一年里，俄中关系发展取得新成果。双边贸易额显著增长，科技、文化、人文领域交流蓬勃开展，他对此表示满意。

普金指出，俄中在国际事务中开展了富有成效的协作，为解决国际热点问题作出重要贡献。双方积极开展地方交往，将于2018年至2019年举办俄中地方合作交流年。俄方将同中方共同努力，不断深化双方全面战略协作伙伴关系，造福友好的两国人民。

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