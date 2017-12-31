今年12月中国非制造业商务活动指数为55% 环比小幅回升

中国物流与采购联合会今天（31日）透露，2017年12月份中国非制造业商务活动指数为55%，环比上升0.2个百分点。分析认为，这表明中国非制造业在较快增长的基础上，继续稳健向好发展。

据中新社报道，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天发布的2017年12月份中国非制造业商务活动指数各单项指数。其中，新订单、新出口订单和从业人员指数环比有所上升，升幅在0.1至0.6个百分点之间。

此外，在手订单、存货、投入品价格、销售价格、供应商配送时间和业务活动预期指数环比有所下降，降幅在0.2至1.4个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，12月份中国非制造业商务活动指数和新订单指数连续上升，销售价格指数稳定在52%以上，从业人员指数在49%以上小幅上升。上述指数全年均值均好于去年同期，表明中国非制造业在较快增长的基础上，继续稳健向好发展。

他分析称，特别是新订单指数水平的整体趋升，预示着2018年中国非制造业发展具备良好的需求基础。其中，建筑业指数高位趋升，基础建设投资有望在明年继续发力，仍是稳增长的重要抓手。

住宿、餐饮和旅游相关行业指数也回升明显，预期随着元旦和春节的临近，民生消费有望持续向好。

房地产商务活动指数和新订单指数较上月有所回升，但指数水平均在50%以下，全年均值低于去年同期，行业维持调整格局。

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