解放军驻港部队人事变动 岳世鑫任南部战区副政治委员

中国人民解放军驻港部队有高层人事变动，驻港部队政治委员岳世鑫将会离开香港，出任南部战区副政治委员。

据香港电台昨晚（30日）引述岳世鑫通过驻军发言人表示，在香港工作五年，驻军依法履行防务职责，支持特区政府依法施政，与各界保持沟通。此外，也共同见证庆祝香港回归20周年，以及中国国家主席习近平视察香港等历史时刻。

岳世鑫说，军民情谊不断深化，给他留下美好而难忘的记忆。

另一方面，据报道，驻港部队副司令员廖正荣将另有任用；南部战区联合参谋部联合训练局局长郑国跃，则将到驻港部队担任副司令员。

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