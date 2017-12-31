许宁宁：2018年中国—亚细安经济合作将会有新发展

中国—亚细安商务理事会执行理事长许宁宁表示，2018年中国—亚细安经济合作将会有新的发展，看好这一合作带来的商机。

中新社昨天（30日）刊出对许宁宁的专访。许宁宁说，预计2017年、2018年亚细安10国中，有五个国家经济增长会在6%以上，即老挝、柬埔寨、缅甸、越南、菲律宾。

此外，印尼、新加坡、马来西亚、泰国2017年经济增长也好于上年。他表示，“一带一路”建设和亚细安经济共同体建设有机结合，是中国—亚细安经济合作发展的重要动力。

许宁宁分析说，在海上丝绸之路建设中，中国—亚细安发展经贸合作有着诸多优势：一是有着山水相连的合作区位优势，亚细安是海上丝绸之路建设的最近一站；二是有着中国—亚细安建立对话关系26年来友好关系不断发展而形成的良好合作基础。

三则是有着中国—亚细安自由贸易区相互开放市场的合作政策优势；四是有着都在致力于经济增长的共同合作需要。这些合作优势使得双方企业合作越来越密切。

据报道，中国已连续九年成为亚细安第一大贸易伙伴，亚细安连续七年是中国第三大贸易伙伴。中国是亚细安10国中九个国家的第一大贸易伙伴，而中国是亚细安第四大外资来源地。

许宁宁进一步介绍说，2017年1月至11月，中国与亚细安贸易额较上年同期增长14.8%，超过同期中国对外贸易平均增速；中国与亚细安10国贸易都是增长，其中与亚细安四个国家的贸易增长在20%以上。

此外，中国与亚细安贸易额占中国整体对外贸易额的比重较上年同期略有增加，达12.5%；中国对亚细安贸易额是顺差，为359.5亿美元（480.83亿新元），较上年同期下降27.2%。

同期，中国企业共对“一带一路”沿线的59个国家进行了非金融类直接投资，其中前四位的国家都是亚细安国家，即新加坡、马来西亚、老挝、印尼。2017年1月至11月，亚细安对华投资新设立企业1175家，同比增长20.3%。

许宁宁指出，中国与亚细安2017年贸易、投资的发展反映出双方经济合作方兴未艾。目前，中国与亚细安产能合作、互联互通合作、中国—亚细安自由贸易区升级、澜沧江—湄公河合作升级等一系列举措，预示着双方经济合作的广阔前景。

在谈到2018年亚细安关注点时，许宁宁表示，面对全球战略环境不确定因素较多的形势，亚细安强调内部加强团结协作，携手共同应对挑战，确定了“坚韧与创新”是2018年主题，合作重点是“拥抱未来，建设自强创新的亚细安共同体”。

此外，亚细安轮值主席国新加坡提出，在新的一年，亚细安将重点推动三大方面合作：一是秉持和发扬以规则为基础的区域秩序，更好地应对网络安全、跨国犯罪和恐怖主义等安保方面的挑战；二是以创新方式促进发展；三是坚持区域经济整合，并且促进区域的互联互通。

许宁宁说，中国与亚细安领导人确定了2018年双方合作主题是创新。创新是活力所在，他表示，相信双方将通过创新，造就出崭新形态的、生机勃勃的、互促共进的地区发展格局。

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