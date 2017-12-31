中国自主研制无人机实现单架次连发五枚不同类型导弹

中国航空工业集团今天（31日）表示，中国自主研制的高端察打一体无人机——翼龙Ⅱ无人机完成了多场多型靶场试验，命中率达到百分之百。此外，也创造“五发五中”的中国无人机靶试新纪录。

新华社引述中国航空工业表示，翼龙Ⅱ无人机已经累计靶试八型导弹、炸弹数10枚。此外，按用户要求完成固定目标、移动目标、随遇目标、空地协同等多种靶试场景验证，命中率达到百分之百。

针对固定和移动目标，翼龙Ⅱ还实现了一架次连续发射五枚不同类型导弹，且“五发五中”，创造了中国无人机靶试新纪录。

同时，翼龙Ⅱ还成功进行了“一站控双机”，这是中国无人机首次完成这一科目。

据报道，中国航空工业成都飞机设计研究所研制的新型长航时察打一体型多用途无人机系统——翼龙Ⅱ无人机，今年2月在西北某机场成功首飞。这标志着中国凭借自主掌握关键技术达到全球大型察打型无人机一流水平。

中国航空工业成都所表示，在10个月的试飞试验中，翼龙Ⅱ无人机开展了一系列试飞任务，完成无人机平台、任务载荷、武器和地面站等科目验证，高强度密集试飞，各项性能指标得到了全面验证。这标志着翼龙Ⅱ无人机达到用户需求，已具备完全使用能力。

中国航空工业成都所所长季晓光说：“翼龙系列无人机投入市场七年来，已经成功装备多个用户，经历各种严苛环境考验且实现了常态化使用和实战应用，取得了显著战果，表现超出用户预想。中国‘翼龙’在多个国家获得了良好声誉，树立了海内外品牌。”

据悉，翼龙Ⅱ无人机在首飞时即已获得中国高端大型无人机在海外的最大订单。翼龙Ⅰ、翼龙Ⅱ无人机系统目前均已按照与国外用户签订的合同要求，实现了高品质快速交付。此外，也在用户的见证下，完成了异地交接执行任务。

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