中国第五批国家级非遗传承人名单公示 西藏29人入选

中国文化部日前公示了第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐名单，其中西藏29位非遗传承人入选。对此，西藏自治区文化厅非遗处处长吉吉昨天（30日）表示，申报中国国家级非遗传承人旨在加强西藏非物质文化遗产传承人的队伍建设，有效保护和传承非物质文化遗产。

据中新社报道，中国第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人申报工作自2015年10月启动，西藏申报了包括传统美术、藏文书法、藏香制作技艺、珞巴族始祖传说、彩砂坛城绘制等代表性非遗项目的31位传承人。

入选的传承人中，85岁高龄的嘎玛德勒是最年长的，8岁从艺，16岁被封为唐卡画家堪布（意指颇有修为）学位，是第10代嘎玛嘎赤派唐卡传承人。

吉吉说：“对年满70周岁以上、不满70周岁但体弱多病的传承人，西藏已经优先开展了抢救性记录工作。”

吉吉也表示，申报中国国家级非遗传承人，必须熟练掌握其传承的国家级非物质文化遗产代表性项目，从事该项目25年以上。此外，在该领域或区域被公认具有代表性和影响力，能积极开展传承活动，培养后继人才。

在前四批中，西藏入选的中国国家级非物质文化遗产传承人已有68人。

免费试阅14天