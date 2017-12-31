美专家：华府若对朝动武或招致大陆攻台

美国《国家利益》杂志当地时间27日刊登署名评论文章，指特朗普政府如对朝鲜动武，或会招致中国报复，出兵进攻台湾。

该文作者为驻台记者寇谧将（J. Michael Cole）；他也是英国诺丁汉大学（The University of Nottingham）辖下中国政策研究所（The China Policy Institute）高级研究员。

据网媒“香港01”昨晚（30日）报道，寇谧将认为，台湾问题是冷战产物，源于中国大陆于1950年加入韩战，对抗美军，触发华府派出第七舰队，封锁台湾海峡，保卫在台国民党政权，自此两岸分治逾60年。

除了视两岸统一为“民族大义”，大陆政府视台湾位处美国势力范围，在东亚围堵中国，如1996年台海危机所示。

有见及此，寇谧将认为，“（华府）对朝动武决定将会代表台湾存亡处于最危险阶段，这可能促使北京乘美国聚焦朝鲜之际，趁机解决历史遗恨。”

此外，他指出，俄罗斯也可能乘势在乌克兰生事，届时美国将陷于“三面作战”。

另一方面，陆方也可以声称，由于美国占领朝鲜，收紧对华包围网，出兵台湾以突破封锁实属“防卫性质”。

寇谧将指出，大陆近日在台湾周遭展开连串军事活动，如解放军海空军曾两度在台湾防空识别区巡弋，意在警告美方如对朝动武，将会导致大陆报复。

他进而呼吁美方三思而后行，“就其衡量对平壤动武得失，特朗普政府必须评估对全印太地区稳定的潜在后果。如果招来敌对的中国（大陆）袭击台湾，对朝胜利有可能得不偿失。”

寇谧将最后提到，如果特朗普政府认定外交斡旋和制裁均告无效，必须执行军事行动，华府务必事先知会区内盟友，提醒台湾防患于未然，采取必要警戒措施以阻击对岸可能攻势。

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