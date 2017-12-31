赴贵州扶贫被县长“勒索” 王健林讽：不如每年给你5亿

新浪微博和腾讯微合近日热传一段中国前首富、万达董事长王健林与贵州丹寨县长讨论扶贫的影片。影片摄于2014年，王徐二人对资金运用的方式有分歧，贫困县丹寨县长建议万达不要带走利润。王健林则在说明他的扶贫理念后，语气略带不满地回应县长说，“不如我每年固定给你5个亿，然后你自己去分得了”。

对此，中共贵州丹寨县委宣传部昨天（30日）回应说，该影片掐头去尾，有歪曲事实之嫌。

综合网媒“香港01”、联合新闻网等今天（31日）报道，王健林三年前带队到贵州扶贫，与主管扶贫的丹寨县长徐刘蔚见面。

在片长约两分钟的影片中，县长徐刘蔚很直白地要求，万达在丹寨的企业利润一份都不要带走，并建议一开始几年，县政府直接分掉万达在丹寨的利润。

王健林则认为，在丹寨投资建企业扶贫，这样能做到长久。但他指出，县方现行的扶贫政策没有惠及大多数贫困户，贫困户百分比的减速不如理想。

王健林后来说：“你说要整利润，那费劲再养猪搞利润，还不如我干脆拉倒什么都也不搞，我每年固定给你5亿”。

对于上述影片，丹寨县委宣传部认为，“该视频剪辑故意张冠李戴、掐头去尾、断章取义，并由多家自媒体加上耸人听闻、误导性的标题进行传播，故意歪曲事实、恶意诱导舆论”。该宣传部最后也对该片予以严厉谴责，并保留追究其法律责任的权利。

据悉，丹寨县不在王健林的扶贫规划内，经丹寨县积极争取，万达最终决定将帮扶对象确定为丹寨县。

万达集团2016年2月27日正式宣布建立5亿元（人民币，1.03亿新元）的扶贫产业基金，以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的形式，量化给丹寨县所有建档立卡贫困户，每年基金收益进行分红，分红期不低于10年。

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