习近平新年贺词：中国将积极履行应尽的国际义务和责任

（早报讯）中国国家主席习近平今晚发表新年贺词说，各方当前对人类和平与发展前景有期待也有忧虑，中国作为负责任大国，将积极履行应尽的国际义务和责任，始终做“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。

习近平也说，各方期待中国表明立场和态度，中国将坚定维护联合国权威和地位，信守应对全球气候变化的承诺，并积极推动共建“一带一路”倡议。

回顾过去一年的成就时，习近平说，中共召开了第十九次全国代表大会，“开启了全面建设社会主义现代化国家新征程”。

他列举的数据包括：中国国内生产总值迈上80万亿元人民币（16.4万亿新元）台阶、1000多万农村贫困人口实现脱贫、340万贫困人口实现易地扶贫搬迁，人民群众“有了更多获得感、幸福感、安全感”。

展望2018年，习近平表示，中国将迎来改革开放40周年，要以此为契机，“逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底”。

习近平特别强调，到了2020年，中国现行标准下农村贫困人口要实现脱贫，距离现在只有三年时间，“全社会要行动起来，尽锐出战，精准施策”。

他形容，三年后如期打赢脱贫攻坚战，在中华民族几千年历史发展上，将是首次整体消除绝对贫困现象，是“对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业”。

他也承认中国民生工作“还有不少不如人意的地方”，为此呼吁各级党委、政府和干部“把老百姓的安危冷暖时刻放在心上”，“以造福人民为最大政绩，想群众之所想，急群众之所急，让人民生活更加幸福美满”。

有别于去年在讲台前发表贺词的做法，习近平今年回到2014年至2016年发表贺词的办公室，室内摆放多张个人照片和书籍。（联合早报重庆特派员林展霆报道）

免费试阅14天