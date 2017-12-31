习近平办公室有九张照片首次亮相

（早报讯）有别于去年在讲台前发表贺词的做法，中国国家主席习近平今年回到2014年至2016年发表贺词的办公室。据央视新闻报道，房里摆放15张照片，其中九张首次出现，另外六张则曾经亮相。

新照片中，有三张与军队有关，分别是习近平2017年7月向“八一勋章”获得者颁授勋章、同月建军90周年在朱日和联合训练基地阅兵，以及2014年1月习近平在内蒙古阿尔山慰问戍边官兵的照片。

央视报道分析，上述照片出现在新年贺词画面中，凸显了习近平对国防和军队建设的关怀。

扶贫是另一显著主题，办公室摆放四张相关照片：习近平2017年6月到山西省赵家洼村看望贫困群众、2016年2月到江西井冈山访贫问苦、以及2013年11到湖南排碧乡十八洞村考察的两张照片。

另外三张新照片则是习近平2017年10月带领新一代领导集体赴“一大”会址宣誓、2017年6月与香港少年警讯成员合影，以及2017年5月一带一路国际合作高峰论坛的照片。

旧照片中，有四张以家庭为主题，包括习近平一家三口与父亲习仲勋、习近平陪母亲齐心散步、习近平和妻子彭丽媛、以及习近平带女儿骑脚车的照片。

最后一张照片则是习近平青年时代穿军装的肖像照，这张照片曾在2015年和2016年新年贺词中出现在办公室内。 （联合早报重庆特派员林展霆报道）

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