台团体元旦前夕总统府前泼红漆 警方驱离

台北凯达格兰大道总统府正大门昨晚（31日）被大观自救会、反南铁东移等团体泼洒红漆，警方带走四人，并控制、清空现场。

中时电子报引述警方说，数十名大观自救会成员，在2017年跨年前夕晚间6时23分左右，以突袭方式进占总统府正大门前路口，以漆洒红漆方式抗议。警消据报赶到现场阻止，群众仍持续泼洒红漆，造成部分员警双手沾满红漆，警方及抗议群众一度在场对峙。

警方稍后调集警力展开驱离行为，总统府正大门口前目前已完成净空。

据报道，一群约二三十名的大观自救会成员，昨天傍晚以突袭方式出现在总统府正大门前路口，不顾看守宪兵阻挡，朝总统府正大门方式投掷红漆包，部分宪兵中弹被泼成红色。

在旁边路口执勤的中正一分局员警立即通报分局，并请求消防局支援。

警方陆续赶到现场，部分员警为阻止群众泼漆，双手被染成红色，抗议群众见警力逐渐增加，当场坐下，与警方对峙。

中正一分局待增援警力到齐，展开劝离行动，群众无力对抗下，于是撤离现场，至晚间6时56分左右全部排除。

联合新闻网则引述大观自救会表示，泼洒红漆是象征全台受迫迁人民的鲜血。他们要求民进党与总统蔡英文面对个个迫迁团体，面对自己选前的承诺，停止全台所有迫迁案。

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