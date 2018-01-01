武警天安门国旗护卫队昨完成该队最后一次降国旗仪式

武警北京市总队天安门国旗护卫队，2017年最后一天的傍晚完成了该队最后一次降国旗仪式。

据中新社报道，昨天（31日）下午4时15分，天安门广场已经有许多观看降旗仪式的民众聚在围栏边。下午5时许，天色渐暗，国旗护卫队走出天安门城楼，从金水桥到广场的96步正步依旧毫厘不差。

五星红旗缓缓降下，观旗人群纷纷举起自拍杆，用手机记录下这一时刻。人群中不时传出对国旗护卫队战士们动作整齐划一的赞叹声。不少家长让年幼的孩子骑在自己肩上，只为一睹国旗卫士的英姿。

王玉忠一家三口到现场观看降旗仪式。他受访时正用双手扶住坐在自己肩上的孩子，妻子则在一旁用相机拍照。

王玉忠说，自己的孩子十分喜欢军人的形象，他们也知道将由人民解放军担负国旗护卫任务。

58岁的北京市民马志江则说：“武警天安门国旗护卫队明天不是要换成人民解放军仪仗队么，来留个纪念。”

爱好摄影的马志江当天一早也来到天安门广场，拍摄升国旗仪式和国旗护卫队训练。他展示手机中的照片，并表示，“明儿还准备来拍。”

据报道，1982年12月28日，武警天安门国旗班正式担负天安门广场升降国旗和国旗哨位守卫任务。1990年，中共中央军委授予武警天安门国旗班“国旗卫士”荣誉称号。1991年，国旗班扩编为武警天安门国旗护卫队。

无论狂风暴雨、酷暑隆冬，国旗护卫队的战士们数十年如一日。有报道称，他们天不亮便开始训练，平均每天要走2万5000多步。35年来，一代代国旗卫士创造了2万5000余次升降旗零失误的纪录。

另据中国官媒新华社前天（30日）报道，自2018年1月1日起由人民解放军担负国旗护卫和礼炮鸣放任务。2018年1月1日7时36分，天安门广场升国旗仪式，首次由人民解放军仪仗队和军乐团执行。

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