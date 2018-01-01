民进党支持度急遽下滑 只轻微领先国民党

民进党执政逾一年半，台湾民意基金会昨天（31日）公布最新民调，民进党支持度急遽下滑，目前仅23.4%民众支持民进党，另21.4%支持中国国民党，两者社会支持差距已急遽缩小到只剩两个百分点。至于自称没支持任何特定政党的人则高达41.3%，达到空前最高的状态。

据中通社报道，台湾民意基金会昨天在台大校友会馆召开“2017年终台湾重大民意走向”民调发表会。

基金会董事长游盈隆表示，上述民调向受访者提问：“台湾目前除了民进党、国民党两大党之外，还有几个小党，如：时代力量、亲民党、台联党、新党等等。在这些大大小小的政党中，您个人比较支持哪一个政党？”

结果显示，23.4%支持民进党，21.4%支持国民党，8.4%支持时代力量，1.9%支持亲民党，41.3%没支持哪一个政党，2.5%其他政党，1.2%不知道。

游盈隆说，这项发现显示，2017年12月民进党和国民党的社会支持差距，已急遽缩小到只有两个百分点。同时，时代力量也正缓步上扬，收回了一点版图。

若以之前的民调来做比较，游盈隆表示，调查中清楚看见，民进党的社会支持度从今年9月的30.2%急遽下滑到12月的23.4%。国民党则从9月的18.9%小幅提升到21.4%；时代力量从9月的6.4%上升到12月的8.4%。

另一明显的迹象是，自称没支持任何特定政党的人已高达41.3%，达到空前最高的状态。

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