六年来最快增速 陈茂波：相信港经济增长2017年可达3.7%

香港特区政府财政司司长陈茂波昨天（31日）指出，全球整体经济环境改善，利好香港今年首三季经济增长有3.9%，第四季情况亦大致相同。他表示，相信全年可达到政府预测的3.7%增长，这将是六年来最快增速，并高于之前10年每年2.9%的平均增长率。

据中新社报道，陈茂波当天发表网志指出，今年美国、欧洲和日本经济稳步改善，内地也保持中高速增长，淡化了年初市场对保护主义以及地缘政治风险等因素的忧虑。香港今年首10个月出口货量增长6.5%，增幅是2010年以来的高位，服务输出也持续改善。

他指出，除了外贸好转，多个因素也让香港的内部经济向好。今年首11个月访港旅客人次有5200多万，按年增加3.1%。当中，过夜旅客人次增幅达到5%。

与此同时，香港最新失业率处于3%的近20年低位，市民收入普遍有改善，这些因素均刺激消费意欲。

陈茂波指出，香港的零售市道经过近两年调整，今年初止跌回稳，并连续六个月呈上升，10月份的零售销售货量升幅为3.6%，总计今年首10个月升1.1%。

同时，香港通胀压力仍温和，且将是连续第六年回落，今年的基本通胀率料为1.7%。

陈茂波表示，环球经济整体势头向好。踏入2018年，牵引环球经济发展及金融市场的因素，主要有美国息率趋升、联储局继续缩减资产负债表，以及华府减税措施等迭加效应。如何左右环球资金流向，这将影响资金成本及企业营运，持续多年的低通胀环境也可能呈现变化。

陈茂波指出，如何在资金流向、利率上升以及科技变革等大趋势中，让香港的经济更好发展，同时又管理好风险，将是未来一年特区政府工作的其中一个重点。

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