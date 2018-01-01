港政务司司长：2018年将尽快落实施政报告新措施

香港特区政府政务司司长张建宗昨天（31日）表示，本届特区政府上任首六个月面对不少挑战，但凭着整个问责团队与全体公务员上下一心，努力实干，深入基层，广泛接触各界，施政大致顺利。

据中通社报道，张建宗昨天发表网志说，立法会修订《议事规则》告一段落，政府接下来会提交积压下来的条例草案及事项，包括将于2018年1月10日提交立法会的《2017年印花税(修订)条例草案》及《2017年税务(修订)(第7号)条例草案》。

张建宗表示，2018年，政府的目标是尽快落实行政长官施政报告内251项利民惠民新措施，包括在职家庭津贴、免入息审查的公共交通费用补贴计划，以及增加侍产假日数、取消强制性公积金的“对冲”安排等一系列重要民生项目。

他指出，儿童事务委员会、青年发展委员会和人力资源规划委员会将相继在2018年内成立。上述委员会旨在加强政策统筹，培育及塑造下一代，促进社会向上流动，优化香港的人力资本。

此外，当局也将改组中央政策组为政策创新与统筹办事处，争取创新办在2018年4月开始运作。

张建宗表示，2018年将促进行政立法关系，积极推动各项政策措施，做好政府作为“促成者”和“推广者”新角色，为香港这个亚洲大都会带来新动力、新希望、新气象。

免费试阅14天