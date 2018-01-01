澳门特首崔世安新年献辞: 发挥澳门所长 服务国家所需

澳门特区行政长官崔世安昨天（31日）发表2018新年献辞表示，澳门特区要紧扣国家发展战略，加快融入国家发展大势，发挥澳门所长，服务国家所需。

据中新社报道，崔世安说，2017年是澳门特区团结一心克服艰难考验的一年，是深刻历练的一年。在整体大局上，澳门继续善用“一国两制”的制度优势，务实施政，实现经济回暖。此外，公共财政稳健，就业稳定，维持各项惠民措施，依法响应居民需求。

他也指出，澳门特区这一年先后顺利完成了第六届立法会选举和第十三届全国人大代表选举。

崔世安指出，澳门2017年成立了“一带一路”建设工作委员会，积极投入粤港澳大湾区发展规划。此外，也努力把“世界旅游休闲中心”和“中国与葡语国家商贸合作服务平台”的发展定位紧扣国家发展战略，加快融入国家发展大势，发挥澳门所长，服务国家所需。

另一方面，他在献辞中也回顾了强台风“天鸽”对澳门的袭击。

他说，面对这场风灾，澳门居民再次展现朴实坚毅、包容互助的传统美德，同舟共济，共渡难关。尤其在中国国家主席习近平和中央政府的关怀和支持下，特区政府与社会各界一道，竭尽全力救灾善后，让广大居民的生活逐步回复正常，让整体社会继续保持稳定。

崔世安说：“这场风灾没有挫败我们建设澳门美好家园的本心和意志，澳门特区成立18年，正如人生的历练，经历有起有跌。展望未来，我们始终团结奋进，百折不挠，迎难而上。”

崔世安表示，中央政府的关心和支持从不缺位，澳门继续保持繁荣稳定发展，必然要背靠祖国，全面准确贯彻“一国两制”“澳人治澳”，高度自治方针。

此外，也严格按照宪法和《基本法》办事，坚守“一国”之本，善用“两制”之利，融入内地发展的历史机遇，确保“一国两制”的实践行稳致远。

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