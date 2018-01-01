维港烟花璀璨 香港喜迎新年

12月31日晚，当2017年进入最后一小时，红色流星烟火划过天际，揭开香港跨年夜倒数活动的序幕。维多利亚港两岸人潮如虹，共同迎接新年的到来。

据中新社今天（1日）报道，据介绍，此次由香港旅游发展局主办、中国旅游集团冠名赞助的“中国旅游集团2018香港除夕倒数”活动，为香港旅发局庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立20周年的压轴活动，规模为历年之最。

当晚11时直至零点，流星烟火每隔15分钟出现一次。红、银、绿、金四色“许愿流星”烟花，分别寓意着甜蜜、健康、常乐与富足，向市民和游客们送上新年祝福。

虽然天空落下蒙蒙细雨，现场气氛却热烈非常。香港文化中心观景台的舞台上，一众歌手轮番登场献唱，劲歌热舞引来浪潮般的欢呼。仰首眺望香江的人群中，各色荧光棒与闪灯气球轻轻挥舞，构成一条跃动的银河。

零时迫近，维港两岸民众与湾仔会展中心屏幕上的数字一起倒计时：“5、4、3、2、1”。随着欢呼声起，屏幕上显出“2018”字样。刹那间烟花四射，高低错落，从水面直冲天际，在维港上空绽放出七彩星辰。

“星球”、“笑面”、“心花怒放”、“魔法星尘”……各式烟花图案依次出现，震撼感强烈。

相比往年，此次跨年烟火汇演规模为历年最大，画面宽度增加35%，延伸至1100米。

同时，汇演首度引入欧洲获奖制造商的烟火，打造“魔法星尘”效果，以仙子在维港夜空洒落闪烁星尘为设计概念，寓意为香港送上新年祝福。

汇演持续近10分钟，当最后一组烟花落尽，两岸人群仍久久不愿散去。香港中四女生林炜琪已经是第四次来观看跨年烟火，但今年的汇演仍令她惊喜。她说：“感觉这次更隆重，规模大了不少。今年是和同学一起来跨年，愿我们友情万岁。”

内地旅客田正昆带着妻子和儿子，一家人一起来香港跨年。他对今年的心形和笑面烟花印象最为深刻，能和家人共迎新年，感到非常幸福。2018年，他的愿望是全家身体健康，平平安安。

Maziela来自西班牙，香港的城市景观与烟花汇演都令她深感震撼。她说：“在我的家乡，没有这么多不同层次的高楼大厦作为烟火背景，香港的跨年景观对我来说非常特别。倒计时的时候很激动，真令人永生难忘。新的一年，希望自己在事业上一切顺利。”

据报道，在烟花汇演之外，当晚的倒数活动也不乏其他亮点。在尖沙咀天星码头，来自澳大利亚的艺术团体“StrangeFruit”于当晚10时带来“Deco-Sphere”全球首演，呈献戏剧、舞蹈及马戏杂技的精湛演出。

帝国大厦前，泰妹美食车与八珍美食车在冬日里为市民带来小吃、热饮，具节日特色的车身外观也引来众多行人驻足拍照。

美食车的顾客张婧从江苏来香港跨年。她刚刚抵达，还拖着巨大的行李箱。她说：“喜欢这样的美食车，觉得这个设计很有趣味性，有节日气氛”“人生第一次独自旅行献给香港了，愿2018年在这里翻开生活新的一页。”

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