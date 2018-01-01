解放军天安门广场升降国旗仪式呈七大变化

今早（1日）7时36分，中国人民解放军仪仗队和军乐团首次执行天安门广场升国旗任务。新仪式在原升降国旗仪式基础上，相应增加阵容，编设部分新动作，创作号角音乐，力求庄重大气，彰显威武雄壮，充分展示新时代强国强军风采。

据新华社报道，每月第一天升国旗按126人编队方案实施，其中护旗队员96人、礼兵30人，分别着14式陆海空军礼服。

护旗队由前至后依次为国旗组三人、陆海空军分队长三人、陆海空军队员90人。队员90人编为六路15列行进队形，分准备、迎旗、护旗、升旗和返回五个步骤，全程10分钟。

重大节日升国旗仪式，一般参照每月第一天升国旗方案执行，特殊情况根据任务需要增加编队人数、鸣放礼炮。

平日升国旗由66人编成，国旗组三人，分队长三人，队员60人编为四路15列，分护旗、升旗和返回三个步骤，全程八分钟。

降国旗全年按66人编队方案实施，列队形式和行进动作与平日升旗仪式相同，不安排军乐团或录音伴奏。

国旗哨分两种形式，升旗后由三名着陆海空军礼服仪仗队员徒手站立哨位；降旗后由两名着陆军常服仪仗队员徒手站立哨位。

与此前相比，新调整的天安门广场升降国旗仪式主要呈现七大变化，变化如下：

——每月第一天升国旗增加号手和礼兵的迎旗环节。新创作《升旗号角》音乐，由军乐团八名礼号手在天安门城楼演奏，象征奏响新时代的奋进强音。仪仗队礼兵在金水桥南侧列队，强化庄重威严的气氛。

——增加护旗队人数。每月第一天升国旗护旗队员由过去36名增加至96名，平日升国旗护旗队员由过去36名增加至66名，更好体现威武雄壮的气势和阵容。

——调整升旗时长。原升国旗时演奏国歌三遍，时长2分7秒，与太阳经过地平线的时长对应。现护旗队行进至国旗杆基座位置，到国旗升至旗杆顶端的时长仍保持2分7秒。国歌完整演奏一遍，升旗时长为46秒。

——调整军乐团出场和演奏位置。军乐团由过去跟随护旗队执行演奏和返回，改为提前从广场西侧进场，在旗杆基座南侧区域演奏，护旗队出场和返回更加整齐划一。

——调整《歌唱祖国》演奏时机。每月第一天升国旗，将《歌唱祖国》从护旗队出场行进间演奏，改为升旗后返回时演奏，护旗队出场时不演奏音乐，全场安静，凸显护旗队员的整齐脚步声，更好体现仪式的肃穆庄严。

——调整护旗队动作。护旗队进场正步行进时由肩枪改为端枪，升旗时增加三名分队长下达“向国旗——敬礼”口令、行举刀礼，增强威武气势。

——调整升旗人员。升旗组由原来的四人调整为三人，分别着陆海空军礼服，代表全军官兵。着陆军礼服的升旗手执行展旗任务，另两名着海军空军礼服的护旗兵握枪行注目礼。

自1949年以来，天安门广场升降国旗仪式经过多次调整。1982年12月28日，原武警北京总队第六支队十一中队五班进驻天安门，担负天安门广场升降和守卫国旗任务。中国有了第一套规范的国旗升降仪式。

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