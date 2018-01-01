港珠澳大桥全线亮灯 主体工程具备通车条件

港珠澳大桥主体工程亮灯仪式昨天（31日）傍晚6时38分，在大桥的东人工岛上举行。港珠澳大桥主体工程亮灯标志着全线供电照明系统施工圆满完成，意味着港珠澳大桥主体工程已经具备通车条件。

据中新社报道，港珠澳大桥总长约55公里，其中主体工程集桥、岛、隧于一体，共约29.6公里，包含九洲、江海和青州三座通航斜拉桥，19.6公里的非通航孔桥，6.7公里的海底隧道，以及连接桥梁和隧道的东西两座人工岛。

据报道，港珠澳大桥全线灯光昨天亮起，九洲桥“风帆”塔与海岸线、城市高楼形成远近景，江海桥三只出水“海豚”灵动活泼、栩栩如生，嵌有“中国结”的全桥最高青州桥塔如同海上的灯塔指引行船。

据介绍，港珠澳大桥全线夜景照明分为功能性照明和装饰性照明两部分。作为主景观区的三座通航孔桥共有七座桥塔，每座塔的四周均设置数十套变色LED投光灯，采用窄光束投光将主塔的立面打亮。

斜拉索夜景照明则采用窄光束变色LED投光灯，对每根拉索进行追踪照明，不仅勾勒出外形线条，还展示出拉索紧绷的力度美和宛若琴弦的韵律感。

此外，港珠澳大桥夜景灯光采用日常和假期双模式，日常模式以白色为主色调呈现大桥本色；节假日则通过变色LED灯实现五彩缤纷的变色效果。

港珠澳大桥管理局副局长余列透露，涉及大桥通行车辆规管、驾驶人资质、车辆运行、保险理赔、收费、通关、应急救援等各项通行政策已完成研究工作，相关部门正抓紧出台有关政策。

余列表示，下一步将全力推进交通工程设施设备系统的整体联调联试，抓紧完善项目验收等各项程序。

免费试阅14天