世界首个《王者荣耀》冰雪主题景观在哈尔滨揭幕

世界首个手机游戏《王者荣耀》冰雪主题景观于昨晚（31日）在哈尔滨冰雪大世界正式揭幕，这是全球规模最大的冰雪雕刻艺术与数字文创产品的跨界融合。

据中新社报道，在近15000平米的区域内，用冰雪复制了中国热门的手机游戏《王者荣耀》全新地图和10个英雄，吸引大批电竞迷从虚幻世界走进真实景观。《王者荣耀》近两年来在中国热度攀高。

作为世界最大冰雪主题乐园，哈尔滨冰雪大世界曾以冰雪塑造卡通人物、中外建筑、京剧昆曲等众多文化符号。在今年则跨界文创，成就中国冰雪产业与电竞产业两大品牌的强强联合，丰富了黑龙江省冰雪旅游的时尚文化内涵。

据报道，当晚的《王者荣耀》景区内，以冰雕还原王者峡谷，第一次让虚拟世界变为立体实景，这成为世界冰雪旅游名城哈尔滨在2017跨年之夜的最大亮点。

为了高精度刻画人物，参与建设的冰雕师们付出了艰辛努力，克服施工周期短、雕刻难度大等诸多困难。

为避免冰建被日光照化出现白色水线，他们需要避光操作，甚至24小时昼夜不停地作业赶工期。

《王者荣耀》景区的雕刻主要负责人邱广会已从事冰雪雕艺术38年。他说：“这是我从业以来最难忘的一次，因为路径狭窄、人物服饰复杂，特别是场地中还设置了安琪拉和王昭君等英雄形象的对打场面”。

邱广会也说：“虽然制作之前有了充分的准备和考虑，但在实际雕刻中，重复返工雕刻的情况仍不在少数。今晚景区如期揭幕，游客们十分喜欢这些作品，我们也深感欣慰。”

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