2017年中国电影票房达人民币559.11亿元

中国新闻出版广电总局电影局昨晚（31日）发布数据称，2017年全国电影总票房为559.11亿元（人民币，下同，114.91亿新元）。

据中新社今天（1日）报道，该数据显示，2017年中国全国总票房同比增长13.45%，其中，国产电影票房301.04亿元，占票房总额的53.84%。

票房过亿元影片有92部，其中，中国国产电影51部；城市院线观影人次16.2亿，同比增长18.08%。

根据此次发布的数据，2017年，中国全国生产电影故事片798部、动画电影32部、科教电影68部、纪录电影44部、特种电影28部，总计970部。

此外，中国国产电影海外票房和销售收入42.53亿元，同比增长11.19%。中国全国新增银幕有9597块，银幕总数已达到5万零776块。

据介绍，全年共有13部中国国产影片票房超过5亿元，六部国产影片票房超过10亿元。影片《战狼2》以56.83亿元票房和1.6亿观影人次创造了多项市场纪录，成为国产电影的突出亮点。

《羞羞的铁拳》《功夫瑜伽》《西游伏妖篇》和《芳华》四部国产片上榜票房前10榜单。

好莱坞影片《速度与激情8》以26.7亿夺得国产片和引进片票房榜冠军。

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