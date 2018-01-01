中国石油中东市场2017年原油产量创新高

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”）中东公司昨天（31日）透露，2017年，该公司原油与权益产量均创历史新高，共完成权益产量4230万吨，接近中国石油海外业务“半壁江山”。

中新社引述该公司中东地区中共工委副书记韩绍国访时表示，2017年中国石油在中东的11个项目权责制下实现整体投资静态回收。

其中，艾哈代布项目顺利解决超亿美元费用争议，大大降低了项目经营风险。此外，成功签署阿布扎比陆上项目和伊朗南帕斯11区块项目，占2017年中国石油海外油气合作新签约三个项目中的两席。

阿曼项目则生产原油243万吨，持续保持了“小而肥”的良好经营态势。

值得一提的是，位于伊拉克东南部米桑省“超巨型”油田哈法亚项目——作为迄今为止中国石油单体作业量最大的海外项目，2017年取得了增产幅度最大的成绩，在保持千万吨稳产的同时，将产量增加至每日25万桶。

据中东公司哈法亚项目总经理王贵海介绍，根据开发进度，伊拉克哈法亚油田建设按照分期规划、分期实施的策略执行，分三期实施。

其中，一、二期分别于2012年和2014年投产，年处理能力分别为500万吨。目前在实施的三期开发建设；这是基于一二期已有设施基础上，新建及改扩建油田产能设施，设计产能每年1000万吨。

王贵海透露说：“三期产能建设于2017年4月正式启动，计划于2018年三季度投产，届时哈法亚油田年处理能力将逐步达到2000万吨。”

据报道，中国企业在中东地区的开发建设，得到了当地政府和合作石油公司的一致认可。

伊拉克米桑石油公司（MOC）拥有哈法亚项目10%的股份。该公司总经理阿德南·努西·萨齐特表示，基于与中国石油与MOC的紧密合作，哈法亚是该公司所有外资项目中表现最好的。

阿德南说：“哈法亚能够提前投产，与中国石油的努力分不开。我可以从中看到中国企业在中东的长期规划。”此外，他与王贵海每周都会见面，任何问题都会第一时间沟通处理。

鲁迈拉项目所在地——伊拉克巴士拉省副省长多尔阿穆·阿里夫·艾吉沃迪受访时表示，中国石油不但在原油开采和服务建设等方面为当地做出贡献。此外，也通过开设伊拉克鲁迈拉培训中心，为伊拉克培养了大批专业技术人才，并拉动了大量就业。

按照中东公司的下一步规划，以伊拉克项目为主，到2020年原油作业年产量超亿吨，占海外总产量60%以上。据透露，如能完成上述目标，这将为中国石油工程技术服务业务带来新的商机。

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