塔里木油田向西气东输管线供气突破2000亿立方米

中国石油塔里木油田今天（1日）透露，截至昨天（31日），塔里木油田累计向西气东输管线供气2000.98亿立方米。

据中新社报道，塔里木油田2017年向西气东输管线供气211.5亿立方米，生产石油520.1万吨、天然气252.6亿立方米，油气产量当量达2533万吨。

据报道，中国西部地区蕴含着丰富的天然气资源，约占全国天然气总资源量的60%，特别是新疆塔里木盆地天然气资源量占全国天然气总资源量的22%。

塔里木油田近年来加大天然气勘探开发力度，油气产量当量从2002年500万吨，增长到2008年2000万吨，年均增长近百万吨，实现2000万吨油气产量当量以上持续稳产10年。

中国最大的整装气田克拉2气田1998年在新疆塔里木盆地被发现，直接促成了西气东输工程和南疆天然气工程的建设，推动中国进入“天然气时代”。2004年，克拉2气田投产。

塔里木油田东送的2000亿立方米天然气，惠及下游15个省市、120多个大中型城市的约4亿沿线居民，相当于替代约2.7亿吨标准煤，减少排放有害物质1.8亿吨。沿线城市的大气环境得到有效改善。

塔里木油田在充分保障“西气东输”供气的同时，也加快实现“西气西用”，带动新疆特别是南疆地区经济发展。

此外，1999年以来先后实施“气化南疆”工程、“南疆天然气工程”，已形成覆盖南疆的巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区的26个县市、新疆生产建设兵团20个团场的供气管网。

上述工程累计向南疆地区供气超过280亿立方米，使得环塔里木盆地400万南疆各族百姓从“柴煤时代”跨入“绿色时代”。

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