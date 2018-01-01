创历史新高 故宫2017年接待观众逾1669万人次

2017年全年参观故宫博物院的观众达到1669万9538人次，创下历史新纪录。院长单霁翔在2017年的最后一次开放区域清场封门检查活动中，公布这一数字。

据中新社昨天（31日）报道，2017年的最后一天，故宫博物院今年最后一次开放区域清场封门检查首次对媒体开放，揭秘故宫在闭馆过程中繁忙有序的一面。

据介绍，清场封门检查是故宫博物院每天开放工作的最后一个环节，是最紧张和最重要的时段，也是保证故宫博物院夜间安全的基础。

清场封门检查的主要任务是及时发现和消除安全隐患，检查古建筑有无受损情况，开放设施有无损坏情况，有无滞留的观众或隐藏的不法分子，有无藏匿的危险物品等。

单霁翔表示，清场封门是每天的常规工作，身为院长的他则参加每年岁末的封门，以及年初在午门迎接观众。

他说：“今年特殊之处在于，2017年是故宫开放面积最大、参观人数最多的一年，所以相关工作任务也就更重。”

据报道，在隆宗门现场，当闭馆音乐声响起，现场故宫工作人员开始有序疏导和劝离观众。随后关闭隆宗门大门，相当于门内外观众隔开。

相关负责人说：“我们一边清场封门，一边在各个小区块形成拉网式检查，前后左右相呼应，台上台下、假山上下相配合，严格执行三级断电规定，门窗关好，门槛、门栓上好。”

在太和殿内，工作人员沿着大殿四周巡查一圈，墙角、龙椅旁是重点，一位工作人员还缓步登上宝座台，检视上面的各件文物。

上述负责人说：“他们主要看看文物是否有自然损坏，并做好相关记录。”

该负责人也介绍，清场封门检查的范围包括室外和室内。以室外为例，包括所有外露文物（如殿外铜缸、香炉、龟、鹤、日晷、嘉量等）、附属设施、门窗户臂、锁、电器、消防设备、房上房下、屋脊门廊、树上树下、缸内缸外、地沟暗道、假山上下、山洞、果皮箱、垃圾车等。

室内则包括所有文物、展室角落、附属设施、展柜上下、门窗户臂、夹道、电气设备、电闸等。

另一方面，位于慈宁宫北部的启祥门从即日起常年开放，同时启祥门至隆宗门广场段也成为了故宫博物院的开放区。

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