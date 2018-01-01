大庆油田2017年完成油气当量4271万吨

大庆油田今天（1日）对外发布消息，2017年完成原油产量3952.0279万吨，天然气产量首次突破40亿立方米。

据中新社报道，大庆油田是继新中国第一座大油田“克拉玛依油田”被发现后，于1959年9月26日发现的又一个大油田，而后发展成为中国最大的油田，世界级特大砂岩油田。

面对近年来国际油价持续低迷，大庆油田保障产量的同时，在技术上不断创新。

其中，微幅构造、复杂断层、窄小砂体等精细刻画技术，剩余油量化描述技术进一步发展，为水驱精细挖潜、聚驱优化提效，以及复合驱规模推广提供了有力支撑。

此外，应用世界领先的三次采油技术，年产油1171.5万吨，产量连续16年保持在1000万吨以上。

在中国官方“一带一路”倡议下，大庆油田加快走出去步伐，海外市场规模收入大幅增长，创近年来最好水平。

哈萨克斯坦KS分层注水试验等重点项目目前正在推进；中东等海外合作项目也运营良好，获得海外权益产量552万吨，同比增长13.81%。

作为中国最大的石油生产基地，截至2017年12月31日，大庆油田全年生产原油3952.0279万吨。其中，中国国内产量3400.0279万吨、海外权益产量552万吨，天然气首次上产到40.1321亿立方米，全年油气当量达4271.8056万吨。

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