紫金山天文台：“超级月亮”将登新年夜空

2018年首日，一轮“超级月亮”将伴随着新年的步伐“走近”地球。中国科学院紫金山天文台今天（1日）透露，今晚起，“超级月亮”将现身天幕。市民通过肉眼，可以观测到较平常更大更亮的圆月。

据中新社报道，在绚丽的灯光与烟花中，2018跨年夜落下帷幕。新年首日，温暖的“超级月亮”将登全球夜空，“遥送”新年祝福。

据中科院紫金山天文台科普部主管胡方浩介绍，“超级月亮”是一种较为常见的天文现象，在天文上的准确称谓为近点“朔望月”。它是指新月或满月时期，月球在近地点或近地点附近，与地球间距离较近。理论上，“超级月亮”是肉眼能看到的更大的月亮。

胡方浩称，此次“超级月亮”，月光特别明亮，这不仅是因为满月距离地球全年最近，而且也是满月距离太阳全年最近。

天文推测显示，本次“超级月亮”距离地球全年最近出现在北京时间1月2日清晨5时54分，只有35万6600公里左右；月亮最圆出现在当天上午10时24分。

因此，在中国境内，本次最佳赏月时间也非常“特别”，并非傍晚或子夜，而是清晨五时左右。

胡方浩说：“此次月亮‘最近’与‘最圆’时间出现在（北京时间）清晨和上午，建议感兴趣的市民，选择1月1日晚上到1月2日清晨期间赏月，特别是天色微亮之时，那时月亮最为美丽和明亮。”

胡方浩也说，因冬日清晨五六点，在太阳未升起之时，月亮的高度较低，肉眼看上去会更大。

值得一提的是，根据14个“朔望月”出现一次“超级月亮”的周期，下一次“超级月亮”将出现在2019年元宵佳节，上演人月两团圆的佳话。

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