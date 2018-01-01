与夫台湾姑姑交流 陆女说出两岸人民真正区别

一名中国大陆女网民在网上发文表示，日前送走老公的台湾姑姑，谈谈对大陆和台湾差距的认识。她认为，最大的区别在“目标”，台湾人追求“小确幸”，大陆人则是要让中国重回世界之巅，“正是一个正在复兴中的超级大国，和一个东南亚小岛之间的差距！”

据中时电子报今天（1日）报道，上述大陆女网民在“天涯论坛”上表示，台湾姑姑的父亲是老公爷爷的亲弟弟，是国民党老兵，临死嘱托女儿不要断了和大陆亲戚的来往。

姑姑本人讨厌台湾人崇日媚美的行为，但交谈间，大陆女网民觉得姑姑免不了带着台湾人的“小家子气”，因为她理解不了大陆今时今日与台湾的真实差距，只会看最表面、最肤浅的一些东西。

大陆女网民表示，在台湾姑姑的眼里，大陆的基建比台湾好，高楼大厦多；大陆一个三线城市的音乐厅，赶得上台湾所谓的“国家音乐厅”。

此外，互联网消费方便，大陆高铁快；台湾也有台铁，但没有大陆覆盖那么广，里程那么长。姑姑观点理智，也几乎囊括了绝大多数理智的台湾人的观点。

大陆女网民表示，除了台湾姑姑，在论坛里也见过很多台湾人和大陆人比较，如城建、收入、物价、美食、服国民素质等生活相关。但比来比去就发现，其实台湾和大陆也没什么多大的区别。

城建方面，台湾是老旧一些，但也没有影响到台湾人正常生活；国民素质方面，大陆的确还需加强，但也没到遍地刁民，满目泼妇的程度。至于互联网支付系统，台湾人也没觉得非有不可，他们满大街撒豆般的便利店足以提供日常所需。

对于台湾和大陆目前最大的区别和差距，大陆女网民指出，台湾人对近几年大陆在经济科技人文等等综合国力的发展并不关心，他们所能看到的仅仅是城建、支付宝、淘宝，“这些一目了然，且简单肤浅”的方面。

大陆女网民表示，当和老公跟姑姑谈起大陆的发展，她显然不怎么感兴趣；她的观点里，这些高科技，和你我这些普通民众有什么关係？

对此，大陆女网民认为，这大概就是台湾“小确幸”在发挥作用。台湾人的目标是“小确幸：，作为普通民众，吃得饱穿的暖，政府能够维持人民最基本的生活保障和福利就够了；“当然，再有点小文艺，小音乐，小美食，乐呵乐呵的就更好了，人活着，不就是如此吗？”

对于大陆人的目标是什么，大陆女网民指出，不敢说所有人，也代表不了所有人，但大部分有理想有抱负的大陆人心中，是要让大陆重回世界之巅，让外国人再也不敢说大陆是“东亚病夫：，让大陆钞票成为世界流通货币，成为所有大陆人的骄傲。

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