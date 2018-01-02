林郑及港府主要官员发新年贺辞

香港特别行政区行政长官林郑月娥及特区政府主要官员，昨天（1日）通过港媒发布新年贺辞，祝福香港市民身体健康，万事如意。此外，也展望2018年，希望与市民共同建设更美好的香港，让所有人都抱有希望、感到幸福。

中通社引述林郑在新年贺词中表示，她在2017年10月发表了任内首份施政报告，提出了发展经济、培育人才、改善民生、加强青年工作等多项措施，现在正逐步落实。特区政府乐见社会平稳、经济向好，市民普遍对未来更有信心。

林郑表示，展望2018年，特区政府将继续发挥“一国两制”下的独特优势，在国家的大力支持下，把握“一带一路”建设和粤港澳大湾区发展所带来的机遇，推动香港发展。

她希望在2018年继续与各位市民同行，建设更美好的香港，让所有香港人都抱有希望、感到幸福。

香港特区政府其他主要官员昨天也通过媒体向香港市民送上新年祝福、展望2018年。

港政务司司长张建宗表示，2018年将是充满希望及机遇的一年。未来香港三大跨境基建工程，包括港珠澳大桥、高铁香港段及莲塘香园围口岸相继落成。除了使香港融入国家长远发展，更将加强与内地以至更远地区的联系。

此外，特区政府要抓紧国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设的庞大机遇，充分发挥“国家所需、香港所长”的角色，为香港和国家作出贡献。

港财政司司长陈茂波则表示，展望2018年，他对香港经济感到审慎乐观。他会在2月公布新一届政府首份财政预算案，希望可以善用资源令新政府许多关爱社群、谋划未来的措施得以展开，让各阶层市民早日受惠。

港律政司司长袁国强指出，香港是一个多元化和国际化的城市，在“一国两制”的基础上，香港发挥自身优势，社会稳步向前，持续发展。

展望新一年，袁国强希望社会各界能够以理性包容、互相尊重的态度为香港共谋发展。他深信只要大家维护香港的核心价值，包括法治精神，共同贯彻“一国两制”的大原则，香港的前景必然十分乐观。

港创新及科技局局长杨伟雄表示，2018年，创新及科技局会结合全政府的力量，大力推动创科发展及智慧城市项目，构建智慧香港。

港民政事务局局长刘江华说，新的一年，香港最令人期待的是西九文化区戏曲中心开幕，香港艺术馆也准备重开，这将进一步提升香港的文化品位。

港运输及房屋局局长陈帆表示，在新的一年，特区政府会致力建立房屋阶梯，促进公营房屋流转，为市民提供适切居所，改善居住素质。

港政制及内地事务局局长聂德权表示，2018年是国家改革开放40年，国家不断深化改革，全力推进粤港澳大湾区和“一带一路”建设等发展战略。随着粤港澳大湾区规划即将正式出台，香港需要发挥自身优势，融入国家发展大局，迎来前所未有的机遇。

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