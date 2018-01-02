蔡英文面簿贴文祝台湾民众新年快乐 网民不买账

昨天（1日）是元旦佳节，也是2018年第一天。台湾总统蔡英文上午在其个人面簿上发布今年的第一篇贴文，祝台湾民众新年快乐。贴文引发网民大量回复，除回应新年快乐之词，不少网民对蔡英文的祝福却并不买账。

据中通社报道，台湾总统每逢元旦，都会按照往例发表“元旦文告”。不过，蔡英文自2016年就任后就取消了相关活动，今年元旦同样没有发表谈话，仅在面簿上有所表示。

蔡英文在贴文中表示，“喜怒哀乐，一起走过；好的坏的，都是台湾；2017，纷扰与困难中我们仍然坚持往前；2018，愿台湾所有人幸福共好”。

对此，不少网民立即涌入并纷纷留言。有网民展望2018的台湾前景，希望越来越好；也有网民希望蔡英文2018加大改革力度，让台湾社会更加稳定安全。

不过，也有不少网民酸讽上述贴文，更有网民痛批，“毁‘宪’乱政，斗争异己，争权夺利，鱼肉乡民，快乐个屁”。

也有网民说，“在你竞选前承诺的事达成前，2018第一件事就是把给你的赞收回。”

此外，不少台团体昨天一早就来到总统前抗议，反对蔡英文当局《劳基法》修恶、有条件松绑“7休1”等措施。

不少民众除表演行动剧外，还戴面具扮演蔡英文，模仿其口吻发表恶作剧版的“元旦文告”，讽刺其没有兑现选前承诺，包括加薪、降低工时等劳工政策。

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