中国铁路元旦发送旅客1100万人次

中国铁路昨天（1日）预计发送旅客1100万人次。国家旅游局测算，元旦假期前两日接待国内游客1亿多人次。

中通社引述中国铁路总公司官方微博消息，指中国铁路昨天预计发送旅客1100万人次，增开临时旅客列车261列。其中，直通临时旅客列车70列，铁路局集团公司管内临时旅客列车191列。

为应对返程客流高峰，武汉局集团公司、昆明局集团公司开设“刷脸”进站通道，人均进站时间仅需二至三秒；西安局集团公司上线自助移动引导系统，为旅客提供精准的指引服务。

另据《人民日报》昨天报道，经国家旅游局数据中心测算，中国上周六（30日）共接待国内游客0.56亿人次，实现国内旅游收入345亿元（人民币，下同，70.83亿新元）；前天（31日）共接待国内游客0.51亿人次，实现国内旅游收入296亿元。

《人民公安报》消息则指出，为进一步净化购票环境，保障铁路运输秩序，维护旅客合法权益，中国铁路公安机关近日部署开展了为期100天的打击倒票“猎鹰—2018”战役。

据统计，自“猎鹰—2018”开展以来，共破获倒票案件186起，抓获违法嫌疑人765名，查缴火车票2.6万余张、假火车票1.2万余张。

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