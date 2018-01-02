中国元旦接待国内游客1.33亿人次

2018年元旦三天小长假结束。中国国家旅游局昨天（1日）披露，元旦假日期间，中国共接待国内游客1.33亿人次，同比增长11.08%，实现国内旅游收入755亿元（人民币，154.63亿新元），同比增长11.22%。

中新社引述国家旅游局相关负责人指出，新年伊始，游客出游热情不减，旅游市场持续火热。各地游客出行方式以中短途为主，都市周边游、郊区休闲游、乡村体验游等占据主流，自驾游比例较高。

从目的地分布看，中国全国旅游市场南下北上趋势相对明显，冰雪游、温泉游、避寒游等主题为热点。

此外，体育旅游、游学旅游、工业旅游等以“旅游+”方式打造的新产品、新业态成为假日旅游“新潮流”。

据报道，元旦假日期间，江苏省泰州中国古井博物馆开馆，学生游客穿越古代，体验古井民俗文化，假日期间人流如织。山东省“好客山东贺年会”盛大开幕，曲阜孔子文化研学游、梁山水浒文化研学游深受好评。

上述负责人称，结合跨年主题，丰富多彩的假日旅游活动营造出浓浓的节日氛围，加深了游客的假日体验。北京市举办以“走进新时代，开启新征程”为主题的“2018北京市新年倒计时活动暨北京冰雪文化旅游节启动仪式”，将冬日旅游推向高潮。

假日期间，北京市全面启动假日旅游执法检查，检查旅游车辆、导游及各类旅游经营企业情况，查处违法经营行为。江苏省开通“96519”江苏旅游热线，为游客提供旅游咨询和投诉处理。

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