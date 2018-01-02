元旦三天假期北京接待游客215万余人 冰雪游园人气最旺

元旦小长假三天，北京市旅游景区接待游客数量及营业收入实现双增长。北京市旅游发展委员会昨天（1日）通报称，小长假三天，北京市重点监测景区累计接待游客人数215.5万人，同比增长16.8%；营业收入7342.04万元（人民币，下同，1505.81万新元），同比增长17.79%。

据中新社报道，自北京成功申办2022年冬奥会之后，大众对冰雪运动的热情持续高涨，冰雪运动正逐渐点燃冬日里民众的热情，成为大众运动健身的新宠。

元旦期间，紫竹院、陶然亭、玉渊潭、北海等公园联手打造的“冰雪游园会”成为小假期人气最高的游园活动，让广大游客不出北京便可尽情享受冰雪的乐趣。

据报道，朝阳公园推出滑雪、戏雪、赏雪等系列冰雪活动。龙潭公园以打造冰雪情趣为主题，举办第八届龙潭冰雪嘉年华，雪山冲浪、雪橇乐园、雪地战车、雪地坦克、雪乡人家、悠波球等游戏，吸引不少游客游玩体验。

北京市各大公园和景区则相继推出妙趣横生的冰雪活动，让游客体验冰与雪的双重魅力。据统计数据显示，北京各大滑雪场景区三天假期，累积接待游客5.6万人，同比增长4.8%。

另一方面，天坛公园举办了“神乐之旅”音乐会。音乐会采取讲解、互动、展示、体验等多维一体的形式，让游客置身于古老的八音乐器之中，感受中国传统礼乐文化的魅力。

统计数据显示，故宫博物院三天假期，累计接待人数16.1万人，同比增长58.4%；天坛公园累计接待人数8.1万人，同比增长20.3%。

此外，陶然亭公园累计接待人数9.2万人，同比增长88.1%；紫竹院累计接待人数5.8万人，同比增长43.2%。

郊区旅游依然受到游客的青睐。假日期间，郊区民俗游客共计44.51万人，同比增长19.49%，民俗游收入3242.81万元，同比增长5.69%。

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