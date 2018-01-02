消息人士：刘新云将接替王小洪任北京公安局长

香港《星岛日报》今天（2日）引述消息人士透露，中国公安部网络安全保卫局局长刘新云将接替王小洪，担任北京市副市长兼市公安局长，掌管京畿安保重任。之前的两任局长傅政华、王小洪均已晋升为正部级。

据悉，由于王小洪已经担任公安部副部长、中央国家安全委员会办公室副主任，不适宜再兼任北京公安局长。根据重重考核，刘新云获提名担任北京市公安局长，晋升为副部级。

1962年出生的刘新云，现年55岁，山东淄博人，毕业于山东省公安学校，长期在该省警界工作。他曾任淄博市公安局副局长、淄博市公安局政委、菏泽市副市长兼公安局局长；2011年担任济南市公安局局长，执掌省会城市的安保工作。

刘新云后于2015年进京担任公安部网络安全保卫局局长，负责打击中国的网络犯罪，包括网络淫秽色情、网络赌博、网络诈骗、黑客攻击破坏活动、网上销售违禁品、侵犯智慧财产权等，旗下有几万网警。

另一方面，武警由昨天（1日）起正式直属中共中央军委，不再列属国务院，公安部长也不再兼任武警第一政委。

公安部部长赵克志近日主持召开专题会议，传达学习《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，强调公安部党委坚决拥护、坚决服从，将积极主动协调配合，做细做实相关工作，“坚决做到听习主席（中共总书记、国家主席习近平）指挥、对习主席负责、让习主席放心。”

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