北航爆性骚扰丑闻 女博士实名指证教授

北京航天航空大学教授、长江学者陈小武昨天（1日）被女博士生实名曝光，长期性骚扰女生，借口以“和老婆感情不好”企图强行和女生发生关系，若未遂则会处处刁难，有女生因此怀孕。

北航昨晚则发出声明，已经对陈小武停职调查，并表示“对违反师德师风的行为零容忍”。

据《星岛日报》今天（2日）报道，北京航空航天大学是中国第一所航天重点高校，也是中央直管的副部级大学。其页面介绍，46岁的陈小武是计算机学院的博士生导师，其头衔包括“国家万人计划科技创新领军人才”，以及由中央财政专项支持的“长江学者特聘教授”。

据报道，微信公众号“ATSH（Anti-Sexual Harrassment）”昨天发布举报文章“女博士罗茜茜实名举报长江学者陈小武性骚扰女学生”。文章作者罗茜茜自称是北航2000级本科生，2011年博士毕业生。

如今已经拿到美国绿卡的罗茜茜称，去年10月开始的美国的“MeToo”风潮让自己深有共鸣，约2004年至2005年间，自己是陈小武指导的一名博士生。陈小武有一天突然以“姐姐家没有人浇花的名义”请其进家门，自己不敢违抗师命。

罗茜茜回忆说，教授锁上门后开始谈起他和妻子感情不好，夫妻生活不和谐，顺势要往自己身上扑。罗茜茜表示，“我吓坏了，边哭边说陈教授你不要这样，我还是处女”，这才让陈小武不了了之。

不过之后几年，教授处处刁难导致自己抑郁成疾，直到有机会出国才逃脱。

去年10月底“MeToo”开始之后，不少举报陈小武的匿名文章在网络上出现，罗茜茜见机联络了几名有相似遭遇的同门师姐妹，向北航实名举报。有人作证甚至有女生怀孕而收到陈小武的巨额封口费。

对此，北航昨晚发出声明表示，对于举报高度关注，已经第一时间成立工作组。此外，也暂停了陈小武的工作；有关情况一经查实，将坚决严肃处理。 ​​​​

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