中联办两名副主任 殷晓静及林武退休

中国国务院宣布最新一份任免国家工作人员名单，中联办两名副主任殷晓静及林武退休。

据《星岛日报》今天（2日）报道，殷晓静生于1956年8月，河北昌黎人，法国国立洛林理工学院毕业，持工学博士。2010年起，任职中央政府驻港联络办副主任，过去曾任职中央统战部三局局长、中央企业工委组织部部长及国家冶金工业局人事司副司长。

林武则生于1955年8月，广东清远人，中山大学哲学系马克思主义哲学专业硕士。他于2012年起，任职中央政府驻港联络办副主任，曾任职中央政府驻港联络办九龙区工作部部长、中央政府驻港联络办新界区工作部副部长、广东省人大办公厅副主任。

另一方面，本轮的任免名单中，国务院任命孔铉佑为外交部副部长；任命高翔为国家互联网信息办公室副主任；任命李树深为中国科学院副院长；任命阎庆民为中国证券监督管理委员会副主席；任命张军为北京理工大学校长；任命李言荣为四川大学校长（副部长级）；任命吴普特为西北农林科技大学校长（副部长级）。

此外，也免去郑栅洁的国务院台湾事务办公室副主任职务；免去任贤良的国家互联网信息办公室副主任职务；免去王恩哥的中国科学院副院长职务；；免去张通的中央经济责任审计工作联席会议办公室主任职务；免去胡海岩的北京理工大学校长职务；免去谢和平的四川大学校长职务。

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