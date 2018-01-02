孔铉佑任外交部副部长 高翔任国家网信办副主任

中新网今天（2日）引述中国政府网消息，指国务院任免国家工作人员：任命孔铉佑为外交部副部长；任命高翔为国家互联网信息办公室副主任；任命李树深为中国科学院副院长；任命阎庆民为中国证券监督管理委员会副主席；任命张军为北京理工大学校长；任命李言荣为四川大学校长（副部长级）；任命吴普特为西北农林科技大学校长（副部长级）。

另一方面，免去郑栅洁的国务院台湾事务办公室副主任职务；免去任贤良的国家互联网信息办公室副主任职务；免去王恩哥的中国科学院副院长职务；免去殷晓静（女）、林武的中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任职务；免去张通的中央经济责任审计工作联席会议办公室主任职务；免去胡海岩的北京理工大学校长职务；免去谢和平的四川大学校长职务。

据中国外交部网站显示的公开简历，孔铉佑，生于1959年7月生，黑龙江省人，大学毕业。



1976年—1979年 黑龙江省林业勘察设计局工人

1979年—1983年 上海外国语学院日阿语系 日语专业学习

1983年—1985年 外交学院一系外交学专业学习

1985年—1989年 中华人民共和国驻大阪总领馆职员、领事随员

1989年—1995年 外交部亚洲司三秘、副处长

1995年—1999年 驻日本国大使馆二秘、一秘

1999年—2000年 外交部亚洲司一秘、处长

2000年—2002年 河南省开封市市长助理

2002年—2003年 外交部政策研究室参赞

2003年—2005年 外交部亚洲司副司长

2005年—2006年 驻日本国大使馆公使衔参赞

2006年—2011年 驻日本国大使馆公使

2011年—2014年 驻越南社会主义共和国特命全权大使

2014年—2015年 外交部亚洲司司长

2015年—外交部部长助理。

据人民网资料显示，高翔生于1963年10月，四川南部人（四川盐亭出生），1994年10月加入中共，1988年7月参加工作，研究生学历，历史学博士，研究员。



1988年7月-1994年3月 中国人民大学清史系教师（期间：1990年9月-1993年6月在中国人民大学清史系中国古代史专业学习，获历史学博士学位）

1994年3月-1996年11月 中国人民大学清史系清前期历史第二教研室副主任

1996年11月-1999年3月 中国社会科学院历史研究所副研究员

1999年3月-2002年7月 中国社会科学院历史研究所明清史研究室主任

2002年7月-2002年8月 中国社会科学院直属机关党委秘书处处长

2002年8月-2006年7月 中国社会科学院直属机关党委副书记（副局级）

2006年7月-2012年7月 中国社会科学院《中国社会科学》杂志社总编辑（期间：2012年3月-2012年7月在中央党校中青年干部培训一班学习）

2012年7月-2013年6月 中国社会科学院副秘书长兼《中国社会科学》杂志社总编辑

2013年6月-2013年7月 中国社会科学院党组成员、副秘书长兼《中国社会科学》杂志社总编辑

2013年7月-2016年3月 中国社会科学院党组成员、秘书长（按中央国家机关副部长级待遇）兼《中国社会科学》杂志社总编辑（期间：2014年11月-2015年1月在中央党校省部级干部进修班学习）

2016年3月-2017年12月 福建省委常委、宣传部部长，兼福建省社会科学界联合会主席

2017年12月 中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任

免费试阅14天