台基本工资调高4.72%

台湾调高基本工资昨天（1日）起，月薪由2万1009元（新台币，下同，947.72新元）调升至2万2000元，调升991元，调幅4.72%；时薪由133元调升至140元。

据新华社报道，台劳动部估计，此次每月基本工资调升预估影响166万多名劳工，每小时基本工资调升影响39万多名劳工，有超过205万人受惠。

报道指出，台湾的基本工资曾从1997年到2007年间出现长达10年的冻涨，当时冻涨基本工资的原因包括亚洲金融风暴、企业外移等。

2007年7月1日，台湾基本工资调整为每月1万7280元，每小时95元；此后10年间调整了10次，达到目前水平。不过台湾舆论认为，与物价涨幅等相比，台湾的基本工资仍然较低。

按照台湾有关法规，基本工资是维持低所得弱势劳工最低生活水平的保障，工资由劳雇双方商定，但不得低于基本工资。凡是适用相关规定的，不分本地还是外来劳工都适用基本工资相关规定。

另据《星岛日报》今天（2日）报道，台湾总统蔡英文昨天上午结束元旦升旗典礼后表示，今年的目标是“解决低薪”，台湾的基本工资上升，内部消费力就会强，经济就会更活络。

不过，蔡英文致词时有名女子在台下大喊“蔡英文下台”，随即就被维安人员制止。

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