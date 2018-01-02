中俄原油管道二线工程投入商业运营 进一步保障中国能源安全

黑龙江出入境检验检疫局昨天（1日）发布消息称，中俄原油管道二线工程正式投入商业运营。从此，经中俄原油管道进口到中国的原油将从每年1500万吨翻倍至3000万吨。

据中新社报道，在中俄原油管道二线工程修筑之前，已有一条管线连接了中俄两边，每年运输超过1500万吨俄罗斯原油。

截至2017年11月，该管道累计运输俄罗斯原油1万零901万吨，成为中俄两国能源合作的典范项目之一。

由于中国东北地区的几大油田近年来纷纷进入开采寿命的中后期，采油成本明显上升，原油产量逐年递减。通过建设中俄二线管道，可以继续扩大引进俄罗斯原油，及时填补该地区的石油资源供应缺口，有效完成对东北地区20多家炼油厂的资源供应。

中俄原油管道二线工程起止点为漠河和大庆，线路全长941.8公里，管径813毫米，设计年输油量1500万吨。

按照中国石油天然气集团公司与俄罗斯石油公司签署的合同，俄方在前期向中国年出口原油1500万吨的基础上，再增加年出口1500万吨。

中俄二线投产后，将承接每年新增的1500万吨俄方原油。2018年1月1日起，中国从东北方向通过陆上管道每年引进的俄油将达3000万吨。

此次中俄原油管道二线工程正式投入商业运营，表明中国的能源安全得到了进一步的保障，中国进口能源的四大通道建设已基本成型。

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