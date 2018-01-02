台北烟火惊魂 落焰袭民众逾10伤

台北101大楼跨年烟火秀昨天(1日）登场，持续六分钟，打破表演时长纪录，也将台湾今年的跨年活动掀向高潮。与此同时，台北美丽华百乐园购物中心的跨年烟火，因风力太大，大量落焰余烬掉落人群中，约10余名成人和幼童接受现场护理，所幸只是烟灰飘进眼睛，经盐水冲洗没有大碍。

据《星岛日报》今天（2日）报道，台北101大楼跨年烟火秀以“幸福共好 Happy Together”为主题。前天（31日）下午起大楼周边主要道路就开始出现拥堵，晚上几近水泄不通。

伴随整齐的倒数声，烟火秀在昨天零时正式登场，1.6万发烟火相继点燃夜空，赞叹声四起；原本坐着的民众也都站起，用手机、相机记录跨年，表达祝福。据统计，跨年烟火秀吸引超逾百万人参与活动。

不过，台北美丽华百乐园跨年烟火则出现小意外。现场视频显示，大量烟火火星划着曲线，掉落人群。有市民形容，“像电线走火一样，火光很大”。此外，还有落焰掉在小朋友手持的气球上，所幸没有爆炸。

事后有民众前往救护站治疗；另一片段则显示有一名女童躺在担架上，由救护人员擦拭眼睛。

针对此次事件，美丽华回应说，今年主要因为风向问题，但强调“现场并无人员烫伤，只是烟灰飘进眼睛，当下医护站人员也都有做检查无碍。”

台北市消防局昨天证实上述说法。

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